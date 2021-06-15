Костюм лидер партии дополнила скромной прической с забранными назад волосами и лаконичными серьгами, очень похожими на пуговицы пиджака.
«Звездный час Юлии Тимошенко кончился, "патриотизм сдулся". Несмотря на внешний "блеск" выглядит в глазах простых адекватных украинцев жалко…», «Хорошо кормят аграрии…», «В колготках??», «А чего не на коляске?», «С больной- то спиной… нельзя на таких каблуках… вьетнамки срочно!», «Как всегда… колхозное барокко», «Копыта уже не в моде», — прокомментировали новый образ политика пользователи.
Много лет Тимошенко узнавали по фирменной прическе с косой, однако накануне своего 60-летия политик начала меняться, оставив в прошлом не только косу, но и старые невзрачные наряды, отдав предпочтение более женственной одежде, подчеркивающей фигуру.
Многие украинцы считают, что изменения лидера партии не обошлись и без вмешательства пластического хирурга, однако сама Тимошенко эту информацию опровергает.
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Юлия Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010 года.