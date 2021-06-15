Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поразила украинцев новым ярким образом, явившись в Раду в кипельно белом костюме и нюдовых туфлях на высоком каблуке. На входе в парламент 14 июня ее подловил фотограф Ян Доброносов, позже выложивший снимки в свой Facebook

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«Звездный час Юлии Тимошенко кончился, "патриотизм сдулся". Несмотря на внешний "блеск" выглядит в глазах простых адекватных украинцев жалко…», «Хорошо кормят аграрии…», «В колготках??», «А чего не на коляске?», «С больной- то спиной… нельзя на таких каблуках… вьетнамки срочно!», «Как всегда… колхозное барокко», «Копыта уже не в моде», — прокомментировали новый образ политика пользователи.

Много лет Тимошенко узнавали по фирменной прическе с косой, однако накануне своего 60-летия политик начала меняться, оставив в прошлом не только косу, но и старые невзрачные наряды, отдав предпочтение более женственной одежде, подчеркивающей фигуру.

Многие украинцы считают, что изменения лидера партии не обошлись и без вмешательства пластического хирурга, однако сама Тимошенко эту информацию опровергает.

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Юлия Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010 года.