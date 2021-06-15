Верховная Рада на заседании 15 июня одобрила выход Украины из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей. Трансляция заседания велась в YouTube

Украина решила разорвать еще одно соглашение с СНГ © kmu.gov.ua

Согласно пояснительной записке, Украина выходит из соглашений с СНГ в соответствии с соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Соглашение было подписано в 2000 году на заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ и ратифицировано в 2002 году. В 2020 году украинский Кабмин поддержал выход из него.

С момента учреждения СНГ Украина является государством-учредителем и государством-участником Содружества. Сегодня Украина формально остается участницей СНГ, но не платит взносы и не участвует в саммитах. Она вышла из ряда соглашений, которые были заключены в рамках объединения. В частности, прекратил действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.