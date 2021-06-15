Украинские госкомпании закупают российскую продукцию — Новак
Украинские госкомпании закупают российскую продукцию — Новак
© РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк
Из топ-20 компаний 2020 год девять закончили с убытком, а одиннадцать — с прибылью (у шести из них прибыль незначительна). Общий убыток составил — 71,05 миллиарда гривен (189 млрд руб.), а общая прибыль только 43,6 миллиарда гривен (116 млрд руб.).

В тройку самых убыточных компаний, потери каждой из которых превысили 10 миллиардов гривен (26,6 млрд руб.), вошли «Укрэнерго», «Нафтогаз Украины» и «Укрзализныця».

Наибольшую прибыль получил «Оператор ГТС Украины» — более 28 миллиардов гривен (74,5 млрд руб.), тогда как другие, что входят в тройку наиболее финансово успешных компаний — «Укрнафта» и «Укргидроэнерго», — получили чуть более 4 миллиардов гривен (10,6 млрд руб.) каждая. 

Финансовые результаты топ-20 госкомпаний:

  • «Укрэнерго» — минус 27,5 миллиарда гривен;
  • «Нафтогаз» — минус 18 миллиардов гривен;
  • «Укрзализныця» — минус 11,77 миллиарда гривен;
  • Государственная продовольственно-зерновая корпорация — минус 5,86 миллиарда гривен;
  • «Энергоатом» — минус 4,85 миллиарда гривен;
  • «Борисполь» — минус 1,48 миллиарда гривен;
  • Одесский припортовой завод — минус 1,2 миллиарда гривен;
  • Аграрный фонд — минус 0,28 миллиарда гривен;
  • «Укравтодор» — минус 0,12 миллиарда гривен;
  • «Центрэнерго» — 0,06 миллиарда гривен;
  • Полиграфкомбинат Украина — 0,12 миллиарда гривен;
  • «Укрпошта» — 0,16 миллиарда гривен;
  • «Укрхимтрансамиак» — 0,17 миллиарда гривен;
  • «Турбоатом» — 0,23 миллиарда гривен;
  • «Укртранснафта» — 0,89 миллиарда гривен;
  • «Укроборонпром» — 2,56 миллиарда гривен;
  • Администрация морских портов — 2,64 миллиарда гривен;
  • «Укргидроэнерго» — 4,14 миллиарда гривен;
  • «Укрнафта» — 4,27 миллиарда гривен;
  • Оператор газотранспортной системы — 28,36 миллиарда гривен.