Из топ-20 компаний 2020 год девять закончили с убытком, а одиннадцать — с прибылью (у шести из них прибыль незначительна). Общий убыток составил — 71,05 миллиарда гривен (189 млрд руб.), а общая прибыль только 43,6 миллиарда гривен (116 млрд руб.).
В тройку самых убыточных компаний, потери каждой из которых превысили 10 миллиардов гривен (26,6 млрд руб.), вошли «Укрэнерго», «Нафтогаз Украины» и «Укрзализныця».
Наибольшую прибыль получил «Оператор ГТС Украины» — более 28 миллиардов гривен (74,5 млрд руб.), тогда как другие, что входят в тройку наиболее финансово успешных компаний — «Укрнафта» и «Укргидроэнерго», — получили чуть более 4 миллиардов гривен (10,6 млрд руб.) каждая.
Финансовые результаты топ-20 госкомпаний:
- «Укрэнерго» — минус 27,5 миллиарда гривен;
- «Нафтогаз» — минус 18 миллиардов гривен;
- «Укрзализныця» — минус 11,77 миллиарда гривен;
- Государственная продовольственно-зерновая корпорация — минус 5,86 миллиарда гривен;
- «Энергоатом» — минус 4,85 миллиарда гривен;
- «Борисполь» — минус 1,48 миллиарда гривен;
- Одесский припортовой завод — минус 1,2 миллиарда гривен;
- Аграрный фонд — минус 0,28 миллиарда гривен;
- «Укравтодор» — минус 0,12 миллиарда гривен;
- «Центрэнерго» — 0,06 миллиарда гривен;
- Полиграфкомбинат Украина — 0,12 миллиарда гривен;
- «Укрпошта» — 0,16 миллиарда гривен;
- «Укрхимтрансамиак» — 0,17 миллиарда гривен;
- «Турбоатом» — 0,23 миллиарда гривен;
- «Укртранснафта» — 0,89 миллиарда гривен;
- «Укроборонпром» — 2,56 миллиарда гривен;
- Администрация морских портов — 2,64 миллиарда гривен;
- «Укргидроэнерго» — 4,14 миллиарда гривен;
- «Укрнафта» — 4,27 миллиарда гривен;
- Оператор газотранспортной системы — 28,36 миллиарда гривен.