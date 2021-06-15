Суммарный убыток 20 крупнейших госкомпаний в 2020 году составил 27,45 миллиарда гривен (73 млрд руб.). Об этом свидетельствует информация, обнародованная на портале открытых данных, а также сообщения «Укравтодора» и «Укроборонпрома»

Украинские госкомпании закупают российскую продукцию — Новак © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк топ-20 компаний 2020 год девять закончили с убытком, а одиннадцать — с прибылью (у шести из них прибыль незначительна). Общий убыток составил — 71,05 миллиарда гривен (189 млрд руб.), а общая прибыль только 43,6 миллиарда гривен (116 млрд руб.).

В тройку самых убыточных компаний, потери каждой из которых превысили 10 миллиардов гривен (26,6 млрд руб.), вошли «Укрэнерго», «Нафтогаз Украины» и «Укрзализныця».

Наибольшую прибыль получил «Оператор ГТС Украины» — более 28 миллиардов гривен (74,5 млрд руб.), тогда как другие, что входят в тройку наиболее финансово успешных компаний — «Укрнафта» и «Укргидроэнерго», — получили чуть более 4 миллиардов гривен (10,6 млрд руб.) каждая.

Финансовые результаты топ-20 госкомпаний: