Украинские силовики в течение последних суток шесть раз нарушили режим прекращения огня и выпустили по территории Донецкой Народной Республики около 70 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР 15 июня

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило 6 раз», — говорится в сообщении.

ВСУ разместили «Грады» на железнодорожной станции в Донбассе - Народная милиция ДНР © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.