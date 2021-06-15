«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило 6 раз», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что под обстрел украинских силовиков попали поселок Жабуньки, а также села Ленинское, Сосновское и Украинское. По данным представительства, ВСУ применяли 120-мм минометы и разные виды гранатометов.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.