Калныньш вспомнил, что примадонна должна была получить главную роль в фильме «Душа», но в последний момент певицу заменили Софией Ротару. По мнению актера, причиной могло послужить расставание Аллы Пугачевой с ее супругом Александром Стефановичем, который был режиссером ленты.
«Не будет Пугачевой, будет Ротару», — вспомнил слова Стефановича Калныньш.
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Фильм «Душа» — советская музыкальная мелодрама, снятая в 1981 году. По сюжету главная героиня — певица Виктория Свободина — участвует в международном фестивале песни «Интермьюзик», где из-за болезни теряет голос на последних аккордах выступления.