Советский и латвийский актер Ивар Калныньш на днях дал интервью изданию «7 дней», где предположил, из-за чего мог начаться конфликт между российской певицей Аллой Пугачевой и ее украинской коллегой Софией Ротару

Проживающий в США внук Ротару сделал заявление о судьбе украинской музыки © Анатолий Евдокименко/Инстаграм Софией Ротару. По мнению актера, причиной могло послужить расставание Аллы Пугачевой с ее супругом Александром Стефановичем, который был режиссером ленты.

«Не будет Пугачевой, будет Ротару», — вспомнил слова Стефановича Калныньш.

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Фильм «Душа» — советская музыкальная мелодрама, снятая в 1981 году. По сюжету главная героиня — певица Виктория Свободина — участвует в международном фестивале песни «Интермьюзик», где из-за болезни теряет голос на последних аккордах выступления.