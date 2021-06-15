Перед тем как отправиться со съемочной группой CBS на украинские позиции на Донбассе, Зеленский устроил для журналистов завтрак в родительской квартире. Также на завтраке присутствовал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Журналистов угостили салом на ржаном хлебе, сашими из лосося, печеньем, которое испекла мать Зеленского, и бренди. В репортаже Холли Вильямс отметила, что завтрак проходил «на крохотной советской кухне».
За завтраком Зеленский рассказал, что его родители всегда беспокоились о нем с момента его избрания на пост президента Украины. Вильямс спросила их, что они предпочли бы в качестве карьеры для сына — политику или амплуа комика.
«Возможно, комедия мне больше по душе», — сказал отец Зеленского.
Ранее Владимир Зеленский устроил шашлыки для представителей ряда украинских СМИ.