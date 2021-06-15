Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу CBS, пригласив журналистку Холли Вильямс в Кривой Рог, в квартиру родителей. Об этом телеканал сообщил 14 июня

Он вам не клоун. Как Зеленский укрепляет свою власть на Украине © пресс-служба президента Украины Андрей Ермак.

Журналистов угостили салом на ржаном хлебе, сашими из лосося, печеньем, которое испекла мать Зеленского, и бренди. В репортаже Холли Вильямс отметила, что завтрак проходил «на крохотной советской кухне».

За завтраком Зеленский рассказал, что его родители всегда беспокоились о нем с момента его избрания на пост президента Украины. Вильямс спросила их, что они предпочли бы в качестве карьеры для сына — политику или амплуа комика.

«Возможно, комедия мне больше по душе», — сказал отец Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский устроил шашлыки для представителей ряда украинских СМИ.