По его словам, позиция НАПК не может оставаться без внимания, но в то же время предписание, по его словам, не содержит ответы на несколько вопросов.
«Какова цель и юридический смысл в отмене пункта 9 распоряжения КМУ, если в части заключения контракта с Витренко оно носило разовый характер и уже выполнено. Зачем отменять пункт 9 полностью, если он касается не только Витренко, но и членов наблюдательного совета. Распространяется ли ограничение, установленное законом о предотвращении коррупции, на Витренко с учетом того, что он выполнял обязанности министра менее одного года», — написал министр.
Также Малюська отметил, что на момент назначения Кабмин выполнял полномочия не только общего собрания акционеров НАК, но и наблюдательного совета. В настоящее время полномочий наблюдательного совета у Кабинета министров нет. Поэтому министр задался вопросом, значит ли это, что для выполнения предписания НАПК нужно снова прекращать полномочия наблюдательного совета «Нафтогаза».
Учитывая вышеизложенное, Малюська сообщил, что «предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суде».
По мнению НАПК, указанный пункт предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство.