Министерство юстиции Украины обжалует в суде предписание Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое заявило, что Юрий Витренко был назначен главой правления «Нафтогаза Украины» незаконно. Об этом 15 июня заявил министр юстиции Денис Малюська в Facebook

По его словам, позиция НАПК не может оставаться без внимания, но в то же время предписание, по его словам, не содержит ответы на несколько вопросов.

«Какова цель и юридический смысл в отмене пункта 9 распоряжения КМУ, если в части заключения контракта с Витренко оно носило разовый характер и уже выполнено. Зачем отменять пункт 9 полностью, если он касается не только Витренко, но и членов наблюдательного совета. Распространяется ли ограничение, установленное законом о предотвращении коррупции, на Витренко с учетом того, что он выполнял обязанности министра менее одного года», — написал министр.

Назначение Витренко было незаконным и требует отмены — НАПК © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Учитывая вышеизложенное, Малюська сообщил, что «предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суде».

По мнению НАПК, указанный пункт предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство.