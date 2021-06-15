Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила о том, что РФ в документах Североатлантического альянса является «конструктивным партнером», поэтому в НАТО должны изменить свое отношение к России. Об этом она сообщила в эфире программы «Свобода слова на ICTV» 14 июня

«НАТО тоже должно меняться. До сегодняшнего дня роль и место России в их документах определяли как "конструктивный партнер". С 2010 года и до сих пор в концепции НАТО так и было записано», — сказала Верещук.

Также депутат Верховной Рады подчеркнула, что меняться и совершенствоваться нужно всем, и НАТО в этом плане не является исключением.

Джо Байден заявил, что Украина сможет рассчитывать на план действий по присоединению к Североатлантическому альянсу, когда будет соответствовать определенным критериям, в том числе — искоренит коррупцию.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в случае вступления Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе для России проходит «красная линия».