Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что декларация после саммита НАТО дает оптимизм, что в 2022 году НАТО может предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ). Об этом 15 июня написал Кулеба в Facebook

«Если учесть контекст, это очень хорошая для нас декларация. Но я всегда честно говорю партнерам, что за хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И лучшее такое действие — предоставление Украине ПДЧ в 2022 году», — написал министр.

НАТО и Украина: проблема актуальности © пресс-служба президента Украины

По его словам, декларация саммита — «это по сути план действий нового НАТО, в котором США помирились с остальными союзниками и теперь с новыми силами Альянс будет работать над достижением поставленных целей, поддержкой определенных друзей, в том числе Украины».

14 июня на саммите НАТО в Брюсселе лидеры Альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО с Планом действий в отношении членства. В частности, они констатировали, что Киев должен продвигаться вперед на пути реформ и полностью использовать уже имеющиеся у него инструменты для достижения членства.

Министр обороны Украины Андрей Таран, комментируя итоговое коммюнике саммита Альянса, заявил, что Украина готова к новому уровню сотрудничества, который будет предусматривать более быструю интеграцию страны в архитектуру безопасности НАТО.