«При этом в качестве исполняющего обязанности министра Юрий Витренко не входил в состав Кабинета министров и не имел права голоса при принятии решений правительства. Также Юрий Витренко не был руководителем или членом НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. — Ред.)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что смысл ограничений, изложенных в Законе Украины «О предотвращении коррупции», в том, чтобы чиновники не оказывали преференций лицам частного права в расчете на дальнейшее трудоустройство или получение другой неправомерной выгоды от этого юридического лица.
В то же время в случае с Витренко решение о назначении принимал коллегиальный орган — правительство Украины.
Во вторник было обнародовано предписание главы Александра Новикова, в котором речь шла о том, что распоряжение Кабинета министров Украины о назначении Витренко главой правления «Нафтогаза Украины» является незаконным и должно быть отменено судом.
Кабинет министров Украины уволил с должности главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, который возглавлял ведомство на протяжении 7 лет, и назначил на его место и.о. министра энергетики Юрия Витренко. В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем увольнении из СМИ и заявления об отставке не писал.