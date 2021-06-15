Предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о назначении Юрия Витренко на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» является незаконным, предвзятым и будет оспариваться в судебном порядке. Такое заявление 15 июня «Нафтогаз» обнародовал в Facebook

«При этом в качестве исполняющего обязанности министра Юрий Витренко не входил в состав Кабинета министров и не имел права голоса при принятии решений правительства. Также Юрий Витренко не был руководителем или членом НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Назначение Витренко было незаконным и требует отмены — НАПК © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

В то же время в случае с Витренко решение о назначении принимал коллегиальный орган — правительство Украины.

Во вторник было обнародовано предписание главы Александра Новикова, в котором речь шла о том, что распоряжение Кабинета министров Украины о назначении Витренко главой правления «Нафтогаза Украины» является незаконным и должно быть отменено судом.

Кабинет министров Украины уволил с должности главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, который возглавлял ведомство на протяжении 7 лет, и назначил на его место и.о. министра энергетики Юрия Витренко. В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем увольнении из СМИ и заявления об отставке не писал.