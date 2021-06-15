Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что финансово-промышленные группы будут сопротивляться принятию закона об олигархах. Об этом он сообщил в интервью «Бабелю» 13 июня

На вопрос о том, будут ли какие-либо препятствия принятию этого закона, Корниенко ответил утвердительно.

По его словам, дискуссия по поводу законопроекта может быть «более эмоционально окрашенной со стороны некоторых политиков, которым предоставляют площадку на определенных телеканалах».

Зеленский озвучил запасной план на случай, если Рада не примет закон об олигархах © пресс-служба президента Украины

До этого сообщалось, что украинский президент в начале июня внес в Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».