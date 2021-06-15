На вопрос о том, будут ли какие-либо препятствия принятию этого закона, Корниенко ответил утвердительно.
По его словам, дискуссия по поводу законопроекта может быть «более эмоционально окрашенной со стороны некоторых политиков, которым предоставляют площадку на определенных телеканалах».
Ранее президент Украины заявил, что намерен вынести вопрос о статусе олигархов на всеукраинский референдум. Зеленский подчеркнул, что это, может быть, единственный вопрос, который будет обсуждаться с помощью референдума.
До этого сообщалось, что украинский президент в начале июня внес в Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».