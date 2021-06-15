Президент РФ Владимир Путин объяснил скопление российских войск на границе с Украиной военными учениями на своей территории. Об этом он заявил в интервью американскому каналу NBC 14 июня

Военный эксперт: как должна реагировать РФ на учения НАТО вблизи своих границ © Украина.ру

«Представьте, если бы мы направили наши войска в непосредственную близость от ваших границ. Что бы вы ответили?» — сказал Путин.

Журналист заявил, что зачастую учения НАТО проводятся якобы в ответ на действия РФ, по его словам, альянс «своего рода играет в оборону».

«Ничего себе оборона! В период СССР еще [Михаилу] Горбачеву — он, слава богу, жив-здоров, спросите у него — устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания? Зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфраструктуру к нашим границам? И вы говорите, что это мы ведем себя агрессивно. С какой стати? Что, Россия даже после развала СССР представляла угрозу какую-то для США и для других стран Европы?» — отреагировал президент РФ.

Ранее Россия начала тактические учения в Воронежской области. В них примут участие Ленинградская армия Военно-воздушных сил РФ и силы Противовоздушной обороны. Также будут задействованы бомбардировщики Су-34 и дальние перехватчики Миг-31.