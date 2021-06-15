Президент Украины Владимир Зеленский сделал замечание генеральному прокурору страны Ирине Венедиктовой, которая приняли участие в форуме «Украина 30» во вторник без защитной маски. 15 июня выступление Зеленского вел Офис президента Украины в YouTube

Астролог сказала, когда мир перестанет носить маски и забудет о коронавирусе © REUTERS, Valentyn Ogirenko Дениса Шмыгаля. Также он обратил внимание на Венедиктову в зале.

«Захотелось вам сказать, что даже в масках начинаю узнавать людей. Новое ощущение. Премьера вижу. Вижу генпрокурора без маски почему-то. Зараза не берет. Понимаю», — заявил Зеленский, открывая форум.

Венедиктова в ответ улыбнулась, но маску не надела.

За сутки на Украине выявили 1014 заболевших коронавирусом. Днем ранее было зафиксировано 420 случаев COVID-19. Такие низкие показатели последний раз были в августе 2020 года.