Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук подал жалобу в отношении заведенного против него уголовного дела в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 15 июня сообщил депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин в Facebook

Киевский суд разрешил заочное расследование против соратников Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также политик указал на возможную предвзятость и нарушения на судебных процессах против связанных с ним оппозиционных телеканалов.

«Дело может быть рассмотрено в приоритетном порядке, а значит, решения долго ждать не придется», — полагает Кузьмин.

Ранее Верховный комиссар ООН в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине назвала решение президента Украины Владимира Зеленского о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK противоречащим международным стандартам в области прав человека.

Виктора Медведчука и депутата Рады Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в РФ.

Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.