Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил новых американских санкций против газопровода «Северный поток - 2», передает 15 июня агентство Блумберг

ФРГ и США обсудят проблемы «Северного потока — 2» — Маас © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

По словам Мааса, в США как демократы, так и республиканцы «не очень позитивно» настроены в отношении «Северного потока – 2». В то же время, по мнению главы германского МИД, дискуссии, имевшие место в последние недели, дают надежду на достижение решения в ближайшие месяцы.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.