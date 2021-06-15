«Нужно больше»: МВФ не видит оснований для предоставления Украине второго транша
«Нужно больше»: МВФ не видит оснований для предоставления Украине второго транша
© РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
«Мы находимся в постоянном процессе консультаций с МВФ, и президент Украины сказал, что мы выполним все те задачи, которые взяли на себя. С этой точки зрения наше сотрудничество с МВФ — это решенный вопрос», — заявил Устенко.

Он уточнил, что сейчас ведутся переговоры относительно планов уменьшения дефицита бюджета в 2022-2023 годах.

Ранее официальный представитель фонда Джерри Райс, комментируя отсутствие второго транша в рамках программы stand-by, заявил, что МВФ ожидает большего прогресса от Украины.