Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко раскрыл детали переговоров между Киевом и Международным валютным фондом (МВФ) по продолжению сотрудничества. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24» 14 июня

Украина.ру на Youtube Военный эксперт: как должна реагировать РФ на учения НАТО вблизи своих границ