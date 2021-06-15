Один из поклонников поинтересовался у артистки, не потеряла ли она энтузиазм и планирует ли в шестой раз вступать в отношения после очередного развода.
«Поживем — увидим», — ответила Билык.
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О разводе с российским фотографом Асланом Ахмадовым певица объявила в апреле. В официальном браке пара состояла с 2013 года, а в 2015-м в их семье с помощью суррогатной матери родился ребенок.
Причиной расставания, рассказала ранее Билык, стали проблемы интимного характера, которые появились в период карантина из-за того, что супруги проживали в разных странах: она на Украине, он — в России.
К слову, это были пятые отношения исполнительницы, но первые официально зарегистрированные в ЗАГСе. Детей у певицы двое, старшему уже в районе 20 лет.