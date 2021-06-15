Украинская певица Ирина Билык, совсем недавно объявившая о разводе с пятым супругом, ответила на вопросы подписчиков в Instagram, в том числе и о том, собирается ли она еще раз замуж. Соответствующую сториз артистка опубликовала 14 июня

Даже если вам немного за 40: Вакарчук бросил жену после 20 лет брака ради другой — СМИ © Святослав Вакарчук/Инстаграм

«Поживем — увидим», — ответила Билык.

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О разводе с российским фотографом Асланом Ахмадовым певица объявила в апреле. В официальном браке пара состояла с 2013 года, а в 2015-м в их семье с помощью суррогатной матери родился ребенок.

Причиной расставания, рассказала ранее Билык, стали проблемы интимного характера, которые появились в период карантина из-за того, что супруги проживали в разных странах: она на Украине, он — в России.

К слову, это были пятые отношения исполнительницы, но первые официально зарегистрированные в ЗАГСе. Детей у певицы двое, старшему уже в районе 20 лет.