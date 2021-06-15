По мнению астрологов, представителям пяти знаков зодиака наступившее лето подарит встречу со второй половинкой, передает 15 июня 5-tv.ru

Астрологи определили самых обидчивых представителей зодиака © Pexels/Xavier Mestdag Рыбы, в июле случится встреча, которая окажет огромное влияние на ближайшие месяцы или даже годы. Одинокие Рыбы могут найти именного того, о ком всегда мечтали. А семейные Рыбы вновь будут переживать романтический период со своей половинкой.

Овнов летом ждет встреча с привлекательным Стрельцом и сексуальным Львом. Будет очень трудно решить, кто из них больше достоин внимания. Только с одним из них отношения перерастут во что-то серьезное и значимое. У семейных Овнов отношения станут бурными, с нотками ревности, поцелуями и скандалами.

Это лето готовит Львам встречу с прошлой любовью. Вполне возможно, что чувства вспыхнут вновь с новой силой. Они могут даже перерасти во что-то большее, а могут закончиться так же быстро и ярко, как в прошлый раз. А вот любовь семейных Львов подвергнется испытанию на прочность.

Весам не стоит беспокоиться и искать свою вторую половинку. Все случится само собой и в самый неожиданный момент. Романтика буквально настигнет представителей этого знака. У них есть все шансы встретить того, с кем можно провести остаток жизни. Семейным Весам стоит уделить больше любви и внимания своей пассии.

К одиноким Стрельцам летом может прийти настоящая любовь. Не следует форсировать события, пусть отношения развиваются сами собой. Семейным Стрельцам пора вспомнить о романтике: добавить в жизнь свидания, сюрпризы и ухаживания.