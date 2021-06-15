В частности, Зеленский пообщался с представителями западных СМИ в новом рабочем кабинете. Отмечается, что в обновленном кабинете отсутствуют картины, вазы с цветами и другие украшения и аксессуары, как это принято обычно.
«Сегодня я с интересом рассматривал кабинет, в котором давал интервью Владимир Зеленский… Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями, я не оговорился. Искусственные папоротники и другие растения Тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки "Остров сокровищ" или "Пираты Карибского моря". Только не хватало в кустах черепов и скелетов», — написал Лукацкий.
По его словам, пока журналисты ждали президента, ему казалось, что «заиграет музыка, прозвучат выстрелы, и появятся куклы в банданах с саблями и старинными пистолетами».