Стены от пола до потолка в новом кабинете президента Украины Владимира Зеленского украсили искусственными джунглями, а за креслом висит неоновая надпись «Центр действия президента». Об этом 14 июня сообщил руководитель фотослужбы украинского бюро Associated Press Ефрем Лукацкий в Facebook

Просто о сложном. Почему Зеленский стал президентом Украины? © Facebook, Студия "Квартал 95"

«Сегодня я с интересом рассматривал кабинет, в котором давал интервью Владимир Зеленский… Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями, я не оговорился. Искусственные папоротники и другие растения Тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки "Остров сокровищ" или "Пираты Карибского моря". Только не хватало в кустах черепов и скелетов», — написал Лукацкий.

По его словам, пока журналисты ждали президента, ему казалось, что «заиграет музыка, прозвучат выстрелы, и появятся куклы в банданах с саблями и старинными пистолетами».