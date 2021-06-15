Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Раду со своими предложениями закон, который ослабляет ответственность за недостоверное декларирование. Об этом 15 июня сообщается на сайте Офиса президента Украины

Зеленский просит Раду принять антикоррупционную стратегию Кабмина © REUTERS, Gleb Garanich

«Президент инициировал этот проект закона для восстановления наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование. Однако при рассмотрении указанного документа в сессионном зале Верховной Рады депутаты внесли изменения в порядок декларирования сведений о движимом и недвижимом имуществе, находящемся во владении или пользовании членов семьи декларанта», — говорится в сообщении.

В соответствии с правками, такие объекты указываются в декларации, если члены семьи декларанта подали ему соответствующую информацию.

Таким образом, декларанта можно привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему предоставили сведения члены семьи. Это дает законодательную лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники.

Внедрение системы электронного декларирования было требованием Европейского союза для установления безвизового режима с Украиной.

Венецианская комиссия в своем заключении от 5 мая 2021 года полностью поддержала инициированные президентом изменения по установлению наказания за правонарушения, связанные с декларированием, и не высказала никаких замечаний.