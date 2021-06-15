В супермаркете АТБ в Днепре четверо подростков набросились на полицейского за то, что он сделал им замечание. Об этом 14 июня сообщил «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники

Избили фермеров в поле: под Харьковом трое полицейских пошли под суд © dbr.gov.ua произошел в супермаркете АТБ на улице Каруны. Полицейский пришел в магазин в свой выходной, его возмутило неадекватное поведение группы подростков у кассы.

После того как он сделал им замечание, подростки набросились на него прямо в магазине. Полицейскому нанесли удары по голове и туловищу, он потерял сознание. Затем подростки украли его айфон, перед тем как сбежать из магазина.

Охранник вызвал полицию, хулиганов не удалось найти сразу в районе места преступления. Их объявили в розыск.

На днях житель Ровно с вилами набросился на полицейского, который преследовал его за вождение мотоцикла предположительно в нетрезвом виде.