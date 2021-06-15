Инцидент произошел в супермаркете АТБ на улице Каруны. Полицейский пришел в магазин в свой выходной, его возмутило неадекватное поведение группы подростков у кассы.
После того как он сделал им замечание, подростки набросились на него прямо в магазине. Полицейскому нанесли удары по голове и туловищу, он потерял сознание. Затем подростки украли его айфон, перед тем как сбежать из магазина.
Охранник вызвал полицию, хулиганов не удалось найти сразу в районе места преступления. Их объявили в розыск.
На днях житель Ровно с вилами набросился на полицейского, который преследовал его за вождение мотоцикла предположительно в нетрезвом виде.