Российский лидер Владимир Путин допустил, что не всегда будет занимать президентский пост, и пообещал поддержать того кандидата, который будет предан стране. Он заявил об этом в интервью американскому каналу NBC 14 июня

«Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители»: Путин осадил журналиста NBC © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны», — заявил президент РФ.

При этом он назвал «вопросом третьесортного значения» гарантии безопасности, которые Путин когда-то сам предложил Борису Ельцину.