Путин выразил уверенность, что «обязательно придет когда-то другой человек».
«Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны», — заявил президент РФ.
При этом он назвал «вопросом третьесортного значения» гарантии безопасности, которые Путин когда-то сам предложил Борису Ельцину.