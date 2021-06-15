Сотни жителей Нью-Йорка были привиты просроченной вакциной от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом 14 июня сообщило издание New York Post

На Украине выросла суточная заболеваемость COVID-19 © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк По словам оператора пункта вакцинации Дэвида Савицкого, инцидент не должен привести к негативным последствиям для здоровья, однако эффективность вакцины «не гарантируется». Гражданам рекомендовали ввести препарат повторно. Накануне стало известно, что Всемирная организация здравоохранения приступила к изучению случаев возникновения миокардита после использования вакцины от коронавируса компании Pfizer.