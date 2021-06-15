На Украине выросла суточная заболеваемость COVID-19
На Украине выросла суточная заболеваемость COVID-19
© РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк
Письма об ошибке получили 899 пациентов, которые прошли вакцинацию в пункте на Таймс-сквер. Как было установлено, препарат хранился в морозильной камере дольше, чем положено.

По словам оператора пункта вакцинации Дэвида Савицкого, инцидент не должен привести к негативным последствиям для здоровья, однако эффективность вакцины «не гарантируется». Гражданам рекомендовали ввести препарат повторно.

Накануне стало известно, что Всемирная организация здравоохранения  приступила к изучению случаев возникновения миокардита после использования вакцины от коронавируса компании Pfizer.

 