Письма об ошибке получили 899 пациентов, которые прошли вакцинацию в пункте на Таймс-сквер. Как было установлено, препарат хранился в морозильной камере дольше, чем положено.
По словам оператора пункта вакцинации Дэвида Савицкого, инцидент не должен привести к негативным последствиям для здоровья, однако эффективность вакцины «не гарантируется». Гражданам рекомендовали ввести препарат повторно.
Накануне стало известно, что Всемирная организация здравоохранения приступила к изучению случаев возникновения миокардита после использования вакцины от коронавируса компании Pfizer.