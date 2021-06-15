Потенциальные ограничения со стороны белорусов в отношении импорта могут быть достаточно болезненными для Украины. Об этом 15 июня рассказал в комментарии «РБК-Украина» заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка

Украина запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии, поставки бензина под вопросом. Главное в экономике Украины 21-28 мая

«Нам надо было оценить, с чем мы имеем дело: это политика, экономика или технологические процессы. История с бензином — это были технологические процессы», — сказал Качка.

Также он отметил, что наблюдались попытки разыграть эту ситуацию в политическом контексте с белорусской стороны. Украинский бизнес активно разрабатывает запасной план — на случай, если поставки прекратятся.

Ранее появилась новость о том, что Белоруссия останавливает импорт на Украину бензина марки А-95. Однако позднее стало известно, что белорусский А-95 на Украине все же отгрузят, хоть и в меньших объемах, чем обычно.