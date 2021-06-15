По его словам, в Белоруссию идет около 20% украинского экспорта кондитерских изделий и около трети экспортного пива. Также он отметил, что информация об остановке поставки бензина А-95 вызвала легкую панику.
«Нам надо было оценить, с чем мы имеем дело: это политика, экономика или технологические процессы. История с бензином — это были технологические процессы», — сказал Качка.
Также он отметил, что наблюдались попытки разыграть эту ситуацию в политическом контексте с белорусской стороны. Украинский бизнес активно разрабатывает запасной план — на случай, если поставки прекратятся.
Ранее появилась новость о том, что Белоруссия останавливает импорт на Украину бензина марки А-95. Однако позднее стало известно, что белорусский А-95 на Украине все же отгрузят, хоть и в меньших объемах, чем обычно.