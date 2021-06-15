«Группа компаний "Лекхим", которая является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины компании Sinovac Biotech в Украине, 12 июня осуществила поставку пятой партии (200 тысяч доз) вакцины CoronaVac для профилактики COVID-19 (производства Синовак Лайф Саенсиз Ко., Лтд.) в Украину. Это последняя партия по контракту АО "Лекхим" с ГП "Медзакупки Украины"», — говорится в сообщении.
Вакцина поступила на Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней. Температура хранения от +2 до +8 градусов, препарат не требует особых условий холодовой цепи.
До конца 2021 года, по данным Минзрава, Украина должна получить еще 42 миллиона доз вакцин — 20 миллионов доз Pfizer, 2 миллиона доз AstraZeneca, 10 миллионов NovaVax и 1,9 миллиона доз Sinovac/CoronaVac. Также Украина должна получить 8 миллионов доз вакцин разных производителей от глобальной инициативы COVAX.
Всего с начала кампании по вакцинации, которая стартовала на Украине 24 февраля, привито 1 479 703 человека, из них завершили вакцинацию — 238 798 украинцев.