Компания «Лекхим» доставила на Украину последнюю партию вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech, которая была закуплена за счет средств государственного бюджета. Об этом на днях сообщается на сайте фармацевтической компании

Ученые назвали вакцину, эффективную против всех штаммов COVID-19 © CC0, Pixabay сообщении.

Вакцина поступила на Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней. Температура хранения от +2 до +8 градусов, препарат не требует особых условий холодовой цепи.

До конца 2021 года, по данным Минзрава, Украина должна получить еще 42 миллиона доз вакцин — 20 миллионов доз Pfizer, 2 миллиона доз AstraZeneca, 10 миллионов NovaVax и 1,9 миллиона доз Sinovac/CoronaVac. Также Украина должна получить 8 миллионов доз вакцин разных производителей от глобальной инициативы COVAX.

Всего с начала кампании по вакцинации, которая стартовала на Украине 24 февраля, привито 1 479 703 человека, из них завершили вакцинацию — 238 798 украинцев.