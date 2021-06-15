Экс-солист украинской Национальной оперы, а также гражданин сразу трех стран: Украины, России и Сербии — Сергей Полунин дал интервью российской журналистке Ксении Собчак, рассказав в том числе о своих татуировках. Видео появилось в Instagram Собчак 14 июня

«Раньше, если у тебя на руке была татуировка, то ты не мог в офисе работать. Если на лице, то вообще никак не мог с работой быть связан. Татуировку на лице сделал не так давно, это было на Красной площади, это должно было символизировать мир трех стран: Украины, России и Англии», — рассказал Полунин.

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Например, артист балета пока не убрал надпись «Ахиллес», коловрат, украинский тризуб и портрет президента РФ Владимира Путина.

«Работаю потихоньку над удалением вообще всех татуировок. Я на полпути. Уже полгода удаляю. Самое сложное — Путина удалять. Очень сложно морально. Мне нравится эстетически. Это было (сделал татуировку. — Ред.) в день его выборов. Сделал это с энергетической точки зрения, что надо защитить [Путина]. Много было негатива на человека, все газеты гадость писали в Англии. Я подумал, как человеку сложно. У меня куча силы была в тот момент, я думаю: "Сделаю, чтобы на себя чуть-чуть забрать негатив"», — пояснил Полунин.

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Сергей Полунин — уроженец Херсона, окончил хореографическое училище в Киеве и Школу королевского балета в Лондоне.

В конце 2018 года танцовщик получил гражданство Российской Федерации. Из-за этого его выступление в «Лесной песне» Национальной оперы Украины было отменено. В коне 2019-го артист балета возглавил Академию хореографии в Севастополе.