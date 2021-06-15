Российский политолог, политик, теле- и радиоведущий

Сергей Александрович Михеев родился 28 мая 1967 года в Москве.

После окончания школы в 1985 году служил в Советской армии до 1987 года. Работал в Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н. Е. Жуковского до 1994 года.

В 1999 году окончил философский факультет МГУ им. Ломоносова, специальность — политология. Во время учебы сотрудничал с рядом политических организаций, в том числе с Конгрессом русских общин. Был сотрудником Лаборатории региональной политики МГУ.

Сергей Михеев: Развитие России без конфликта с Западом невозможно © РИА Новости, Александр Натрускин

С 2010 года — генеральный директор Института Каспийского сотрудничества. Эксперт ИТАР-ТАСС. В 2011-2013 годах — директор Центра политической конъюнктуры.

Ведущий передачи «Железная логика» на радио «Вести ФМ». Политический обозреватель телеканала «Царьград ТВ», ведущий программы «Михеев. Итоги».

С 21 января по 2 августа 2019 года — ведущий авторской программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» в паре с Владимиром Соловьёвым.

С февраля 2020 года — член политсовета партии «За правду» и член экспертного совета партии.

Михеев: почему Лукашенко не признает Крым российским и одновременно запускает авиарейсы? © Украина.ру

Участник политических ток-шоу на российском телевидении.

Глава Экспертно-консультационного совета при Главе Республики Крым.

Женат. Трое детей. Православный христианин.