Повестка дня саммита РФ—США будет включать практически все волнующие две страны вопросы, в том числе и «проблемы-раздражители» в двусторонних отношениях. Об этом 15 июня заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает «Интерфакс»

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При этом он подчеркнул, что стратегическая стабильность станет одной из ключевых тем предстоящего саммита: за последние годы в этой сфере накопилось «немало серьезных проблем, обусловленных рядом односторонних шагов США — выходом из договоров о ПРО, РСМД, Открытом небе».

Отдельно он остановился на вопросах кибербезопасности, которые, как ожидается, будут затрагиваться в ходе переговоров лидеров.

«В последнее время в США все чаще звучат абсурдные обвинения в адрес России в попустительстве киберпреступности. При этом наша страна неоднократно предлагала США восстановить диалог по вопросам информбезопасности для предметного и конструктивного обсуждения всех имеющихся вопросов», — отметил Ушаков.

«На десерт» саммита, по его словам, оставлены региональные проблемы. Среди таковых он назвал проблематику ближневосточного урегулирования, ситуацию в Ливии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, урегулирование в Афганистане, на Корейском полуострове, в Нагорном Карабахе.

«Для обсуждения различных вопросов региональной проблематики (в делегацию) приглашены Козак и Лаврентьев. То есть можно сделать вывод, что Украина и Сирия будут в числе вопросов, которые президенты затронут», — сказал Ушаков.

Эти темы находятся на повестке дня, но президенты по своему усмотрению могут расширить круг обсуждаемых вопросов, добавил он.