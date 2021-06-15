«Повестка — практически все темы, которые сейчас волнуют и нас, и американскую сторону, они отражены в согласованном варианте. Это, естественно, состояние и перспективы развития российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, вопросы борьбы с киберпреступностью. Тут, конечно, будут отдельно обсуждены конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений, проблематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и, естественно, противодействие коронавирусу», — сказал Ушаков.
При этом он подчеркнул, что стратегическая стабильность станет одной из ключевых тем предстоящего саммита: за последние годы в этой сфере накопилось «немало серьезных проблем, обусловленных рядом односторонних шагов США — выходом из договоров о ПРО, РСМД, Открытом небе».
Отдельно он остановился на вопросах кибербезопасности, которые, как ожидается, будут затрагиваться в ходе переговоров лидеров.
«В последнее время в США все чаще звучат абсурдные обвинения в адрес России в попустительстве киберпреступности. При этом наша страна неоднократно предлагала США восстановить диалог по вопросам информбезопасности для предметного и конструктивного обсуждения всех имеющихся вопросов», — отметил Ушаков.
«На десерт» саммита, по его словам, оставлены региональные проблемы. Среди таковых он назвал проблематику ближневосточного урегулирования, ситуацию в Ливии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, урегулирование в Афганистане, на Корейском полуострове, в Нагорном Карабахе.
«Для обсуждения различных вопросов региональной проблематики (в делегацию) приглашены Козак и Лаврентьев. То есть можно сделать вывод, что Украина и Сирия будут в числе вопросов, которые президенты затронут», — сказал Ушаков.
Эти темы находятся на повестке дня, но президенты по своему усмотрению могут расширить круг обсуждаемых вопросов, добавил он.