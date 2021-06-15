Президент РФ Владимир Путин во время эксклюзивного интервью телеканалу NBC осадил журналиста Кира Симмонса. Первое за три года интервью российского лидера американскому СМИ было обнародовано на сайте Кремля 14 июня

Путин назвал фарсом обвинения России в кибератаках на США © РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

«Дайте мне ответить, Вы же мне задали вопрос. Вам не нравится мой ответ, и вы меня сразу прерываете. Это некорректно… Если вы наберетесь терпения, вам станет все ясно. Но вам не нравится мой ответ. Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это выражение собственного мнения по-американски?» — заявил Путин.

После чего он закончил свою мысль о том, что закон об иноагентах в России так же, как и в США, направлен лишь на то, чтобы ограничить вмешательство во внутренние дела страны. Но в РФ этот закон мягче, чем в Штатах.