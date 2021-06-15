Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит расследование данных о случаях миокардита (воспаления сердечной мышцы) после вакцинации препаратом, произведенным компанией Pfizer. Об этом 14 июня заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао, передает РИА Новости

На Украину прибыла очередная партия вакцины Pfizer © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Организация обнародует всю информацию после того, как появятся научные данные.

В свою очередь, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что миокардиты после использования вакцины Pfizer носили самоограничивающийся характер и имели легкую форму.

Ранее британские ученые проанализировали данные о самочувствии двух с половиной миллионов шотландцев, которые получили первую дозу вакцин от коронавируса AstraZeneca или Pfizer/BioNTech, и признали наличие побочных эффектов у первого препарата. У некоторых пациентов, получивших вакцину AstraZeneca, наблюдались слабые нарушения свертываемости крови и связанные с этим кровотечения. Реже имела место обратная реакция — повышенное тромбообразование. При этом у препарата Pfizer подобных побочных эффектов не было обнаружено.