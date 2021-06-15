По его словам, «у немцев очень скептические взгляды» по поводу членства Украины в Организации Североатлантического договора.
«Чтобы получить ПДЧ, мы уже провели достаточное количество реформ. Отрицать это было бы циничным лицемерием. Мы должны честно сказать, что главная преграда к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас — это нежелание посылать такой сигнал Российской Федерации», — сказал он.
Кулеба также отметил, что Украина будет работать над переубеждением тех стран, у которых есть подобная обеспокоенность.
Ранее Кулеба заявил, что ожидает смены правительства в Германии, чтобы начать переговоры о предоставлении Украине вооружения.
Министр с двухдневным рабочим визитом посетил Германию 8-9 июня. Ключевыми темами визита стали двусторонние отношения Украины и Германии, поддержка усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, интеграция Украины в ЕС и НАТО, а также энергетическая безопасность Украины и Европы.