Кулеба назвал главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ в НАТО
Кулеба назвал главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ в НАТО
© Facebook, Dmytro Kuleba
По его словам, «у немцев очень скептические взгляды» по поводу членства Украины в Организации Североатлантического договора.

«Чтобы получить ПДЧ, мы уже провели достаточное количество реформ. Отрицать это было бы циничным лицемерием. Мы должны честно сказать, что главная преграда к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас — это нежелание посылать такой сигнал Российской Федерации», — сказал он.

Кулеба также отметил, что Украина будет работать над переубеждением тех стран, у которых есть подобная обеспокоенность.

Ранее Кулеба заявил, что ожидает смены правительства в Германии, чтобы начать переговоры о предоставлении Украине вооружения.

Министр с двухдневным рабочим визитом посетил Германию 8-9 июня. Ключевыми темами визита стали двусторонние отношения Украины и Германии, поддержка усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, интеграция Украины в ЕС и НАТО, а также энергетическая безопасность Украины и Европы.