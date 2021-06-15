Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия не считает, что Украине необходимо предоставлять членство в НАТО. Об этом 14 июня он заявил в программе «Свобода слова», видео которой обнародовано в YouTube

Кулеба назвал главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ в НАТО © Facebook, Dmytro Kuleba

«Чтобы получить ПДЧ, мы уже провели достаточное количество реформ. Отрицать это было бы циничным лицемерием. Мы должны честно сказать, что главная преграда к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас — это нежелание посылать такой сигнал Российской Федерации», — сказал он.

Кулеба также отметил, что Украина будет работать над переубеждением тех стран, у которых есть подобная обеспокоенность.

Ранее Кулеба заявил, что ожидает смены правительства в Германии, чтобы начать переговоры о предоставлении Украине вооружения.

Министр с двухдневным рабочим визитом посетил Германию 8-9 июня. Ключевыми темами визита стали двусторонние отношения Украины и Германии, поддержка усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, интеграция Украины в ЕС и НАТО, а также энергетическая безопасность Украины и Европы.