Государственная служба статистики Украины обнародовала рейтинг товаров и услуг по уровню повышения средних цен. Данные были обнародованы на сайте Госстата 14 июня

Украинский шеф-повар рассказал, как выбрать лучшую цветную капусту © Pixabay, СС0 оказалась белокочанная капуста — с начала года овощ вырос в цене на 129,8% до 10,94 гривны (29,16 руб.) за килограмм.

Также значительно прибавили в цене:

свекла — на 98% до 10,67 гривны (28,44 руб.) за кг;

морковь — на 63,2% до 9,79 гривны (26,1 руб.) за кг;

лук — на 62,7% до 8,33 гривны (22,21 руб.) за кг;

подсолнечное масло — на 48,7% до 62,57 гривны (166,79 руб.) за литр;

сжиженный газ для автомобилистов — на 24,8% до 15,86 гривны (42,28 руб.) за литр;

дошкольное образование — на 24,2% до 30,87 гривны (82,29 руб.) за день;

сахар — на 23,2% до 25,75 гривны (68,64 руб.) за кг;

куриные тушки — на 20,2% до 67,25 гривны (179,27 руб.) за кг;

пшеничные крупы — на 18,7% до 15,41 гривны (41 руб.) за кг.

Другие товары и услуги подорожали не так существенно.

Всего с начала года лишь две позиции, отслеживаемые Госстатом, показали снижение цен — яйца (−4,5% до 26,24 гривны (69,95 руб.) за десяток) и импортные жаропонижающие и обезболивающие препараты (−0,9% до 18,12 гривны (48,3 руб.) за пакетик).