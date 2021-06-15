Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает смены правительства в Германии, чтобы начать переговоры о предоставлении Украине вооружения. Об этом 14 июня он заявил в программе «Свобода слова», видео которой обнародовано в YouTube

«Меня беспокоит вопрос Германии и поставок немецких военных технологий в Украину. Эта тема была для меня одной из ключевых во время визита. Это правительство уже не изменит свою позицию. Но уже осенью по результатам выборов в конце сентября в Германии будет новое правительство», — сказал он.

Кулеба раскритиковал решение Германии не поставлять оружие Украине © Facebook, Dmytro Kuleba

Кулеба с двухдневным рабочим визитом посетил Германию 8-9 июня. Ключевыми темами визита стали двусторонние отношения Украины и Германии, поддержка усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, интеграция Украины в ЕС и НАТО, а также энергетическая безопасность Украины и Европы.