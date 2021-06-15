«Меня беспокоит вопрос Германии и поставок немецких военных технологий в Украину. Эта тема была для меня одной из ключевых во время визита. Это правительство уже не изменит свою позицию. Но уже осенью по результатам выборов в конце сентября в Германии будет новое правительство», — сказал он.
Министр заявил, что Киев работает над тем, чтобы уже новое правительство изменило свою позицию по этому вопросу.
Кулеба с двухдневным рабочим визитом посетил Германию 8-9 июня. Ключевыми темами визита стали двусторонние отношения Украины и Германии, поддержка усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, интеграция Украины в ЕС и НАТО, а также энергетическая безопасность Украины и Европы.