В одном из сел Ровенской области мужчина с вилами напал на сотрудника правоохранительных органов. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба Нацполиции региона

Наколол на вилы и кинул в костер: криворожский полицейский пошел под суд за издевательства над собакой © CC0, Pixabay

«При попытке пообщаться с 49-летним нарушителем возник словесный конфликт, к которому впоследствии присоединилась и жена. В дальнейшем хозяин схватил вилы и набросился на 30-летнего инспектора, ударив его сельхозинструментом в ногу. Поняв, что натворил, злоумышленник якобы успокоился и заверил, что будет находиться в доме. Однако пока напарник оказывал медицинскую помощь и вызывал скорую, 49-летний мужчина убежал», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место фельдшеры осмотрели 31-летнего пострадавшего, который жаловался на боль в бедре и незначительное кровотечение в области раны. Бригада скорой обработала рану полицейскому, наложила асептическую повязку и ввела обезболивающие препараты. Предварительный диагноз: колотая рана в нижней трети правого бедра.

Позже стало известно, что полицейские разыскали злоумышленника и поместили его в изолятор временного содержания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений легкой или средней тяжести. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.