В Офисе президента Украины на Банковой сделали странный ремонт. Об этом директор информагентства «Украинские новости» Денис Иванеско рассказал на своей странице в Facebook 14 июня

Маляр с цепью. О тех, кто атаковал Офис президента Украины © Facebook, Serhii Filimonov Владимир] Зеленский на Банковой. Можно гостей пугать прямо из джунглей. Ну и теперь мы гораздо ближе к папуасам не только по содержанию, но и по форме. И название странное: "Центр действия президента". Значит, в других помещениях президент бездействует? Перекреативили», — отметил Иванеско.

К посту он приложил фотографии обновленного ОПУ, указав, что стены от пола до потолка там теперь украшены искусственными джунглями. Также помещение украшает неоновая надпись, как в магазинах, — «Центр дiї президента» («Центр действия президента»), а в коридорах, «как в дорогих гостиницах», висят картины.