«Сообщения о неадекватных действиях на дороге водителя автомобиля Ford начали поступать патрульным сегодня примерно в 13:00 от разных людей. Они говорили, что мужчина за рулем Ford на большой скорости едет по улицам города и совершает ДТП с другими авто», — говорится в материале министерства.
Когда на место прибыли патрульные, водитель не реагировал на требования об остановке, поэтому инспекторы начали преследование.
«Остановить правонарушителя удалось только путем блокирования в селе Галициново. После остановки водитель выскочил из машины и побежал — патрульные догнали и задержали его. Тридцатишестилетний водитель имел явные признаки наркотического опьянения, но проходить осмотр в установленном законом порядке категорически отказался», — добавили в ведомстве.
Правоохранители составили в отношении задержанного 18 протоколов за ДТП, 18 протоколов за побег с места ДТП, один протокол за отказ от освидетельствования на состояние опьянения, еще один протокол за невыполнение требования об остановке и постановление за управление автомобилем без документов. Суммарно в отношении мужчины было составлено 39 материалов.