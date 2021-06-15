В Николаевской области водитель устроил 18 аварий, после чего пытался скрыться от полиции на автомобиле и бегом, но все равно был задержан. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба украинского МВД в Facebook

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Когда на место прибыли патрульные, водитель не реагировал на требования об остановке, поэтому инспекторы начали преследование.

«Остановить правонарушителя удалось только путем блокирования в селе Галициново. После остановки водитель выскочил из машины и побежал — патрульные догнали и задержали его. Тридцатишестилетний водитель имел явные признаки наркотического опьянения, но проходить осмотр в установленном законом порядке категорически отказался», — добавили в ведомстве.

Правоохранители составили в отношении задержанного 18 протоколов за ДТП, 18 протоколов за побег с места ДТП, один протокол за отказ от освидетельствования на состояние опьянения, еще один протокол за невыполнение требования об остановке и постановление за управление автомобилем без документов. Суммарно в отношении мужчины было составлено 39 материалов.