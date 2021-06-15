«Подобные рассуждения и условия — это полный абсурд. Такое ощущение, что киевские власти живут в параллельном измерении. Россия не торгует ни суверенитетом, ни свободой, ни тем более людьми и территориями. Украинским горе-политикам пора это зарубить себе на носу», — сказал Шеремет.
По его словам, такое заявление властей Украины указывает, что они «деградировали».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». На своей странице в Twitter он отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.