Депутат Госдумы РФ от Крымского региона, член Комитета по энергетике Михаил Шеремет 14 июня назвал абсурдом предложение украинской стороны «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым, передает РИА Новости

Премьер Украины назвал «Северный поток – 2» экономическим оружием России © Facebook, Денис Шмигаль

По его словам, такое заявление властей Украины указывает, что они «деградировали».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». На своей странице в Twitter он отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.