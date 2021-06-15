Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО 14 июня ответил на вопрос, продолжает ли он считать российского коллегу Владимира Путина убийцей

«Истерика от бессилия»: Байден заявил, что считает Путина «убийцей» © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Я тоже смеюсь», — ответил американский президент.

Затем Байден не сразу подобрал слова и несколько раз прерывался, начиная мысль заново. «Они на самом деле, я… Ну, послушайте, я имею в виду, что он ясно дал понять, что…»

«Я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал. Но послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно», — завершил мысль Байден.

Вместе с тем он отметил, что эта ситуация не имеет большого значения с точки зрения встречи с Путиным, которая должна пройти 16 июня в Швейцарии.

В марте во время интервью журналист ABC News спросил Байдена, считает ли он Путина убийцей. Президент ответил утвердительно. После этого глава РФ заявил, что не был обеспокоен скандальным интервью американского коллеги с некорректными высказываниями в свой адрес. По словам российского лидера, он слышал десятки обвинений в свой адрес и данная ситуация не является исключительной.