Журналисты сообщили Байдену, что Путин во время недавнего интервью телеканалу NBC рассмеялся после того, когда ему сказали, что президент США назвал его убийцей. После этого у Байдена уточнили, продолжает ли он считать Путина убийцей.
«Я тоже смеюсь», — ответил американский президент.
Затем Байден не сразу подобрал слова и несколько раз прерывался, начиная мысль заново. «Они на самом деле, я… Ну, послушайте, я имею в виду, что он ясно дал понять, что…»
«Я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал. Но послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно», — завершил мысль Байден.
Вместе с тем он отметил, что эта ситуация не имеет большого значения с точки зрения встречи с Путиным, которая должна пройти 16 июня в Швейцарии.
В марте во время интервью журналист ABC News спросил Байдена, считает ли он Путина убийцей. Президент ответил утвердительно. После этого глава РФ заявил, что не был обеспокоен скандальным интервью американского коллеги с некорректными высказываниями в свой адрес. По словам российского лидера, он слышал десятки обвинений в свой адрес и данная ситуация не является исключительной.