Североатлантический альянс 14 июня на саммите в Брюсселе подтвердил, что его двери открыты для Украины и Грузии. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс-Украина»

Байден назвал условия для вступления Украины в НАТО © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он объяснил, что «главный месседж — это то, что НАТО солидарно с Украиной».

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы составит менее десяти минут, и подчеркивал, что в этом вопросе для РФ проходит «красная линия».