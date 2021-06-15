«В коммюнике, в решениях, принятых сегодня, мы подтвердили наши решения, что двери НАТО открыты, согласно решению на саммите в Бухаресте в 2008 году. И также, что мы усилим и будем делать больше, чтобы помочь Украине и Грузии, как странам-аспирантам, сфокусироваться на реформах, которые приблизят их к НАТО и евроатлантической интеграции», — сказал Столтенберг.
Он объяснил, что «главный месседж — это то, что НАТО солидарно с Украиной».
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы составит менее десяти минут, и подчеркивал, что в этом вопросе для РФ проходит «красная линия».