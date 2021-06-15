Президент США Джо Байден 14 июня на пресс-конференции НАТО в Брюсселе заявил, что решение о вступлении Украины в члены Североатлантического альянса будет зависеть от того, сможет ли она соответствовать критериям альянса, передает РИА Новости

Киев ждет конкретики о перспективах в НАТО после встречи Путина с Байденом © пресс-служба президента Украины

Президент США подчеркнул, что решение о принятии Украины в НАТО будет зависеть не только от него, а от того, как проголосуют члены альянса.

«Нет», — сказал Байден, отвечая на вопрос, исключает ли ситуация в Донбассе возможность вступления Украины в НАТО.

Он подчеркнул, что до того, как Украина сможет убедить альянс, что соответствует всем его критериям, США сделают все возможное, чтобы «страна могла обеспечить свою физическую безопасность».

Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.