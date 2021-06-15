«Вопрос (получит ли Украина членство в НАТО — ред.) зависит от того, будет ли она соответствовать критериям. Им все еще надо решить проблему коррупции, а также соответствовать другим критериям, чтобы попасть в план по членству в НАТО», — объяснил Байден.
Президент США подчеркнул, что решение о принятии Украины в НАТО будет зависеть не только от него, а от того, как проголосуют члены альянса.
«Нет», — сказал Байден, отвечая на вопрос, исключает ли ситуация в Донбассе возможность вступления Украины в НАТО.
Он подчеркнул, что до того, как Украина сможет убедить альянс, что соответствует всем его критериям, США сделают все возможное, чтобы «страна могла обеспечить свою физическую безопасность».
Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.