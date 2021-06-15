Украина ожидает больше конкретики о перспективах членства в НАТО после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом 14 июня заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире ICTV

Украина.ру на Youtube Шурыгин объяснил, почему США никогда не передадут Украине серьезное вооружение