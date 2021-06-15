С одной стороны, по словам политолога, американцы делают хорошую мину при плохой игре, поскольку газопровод почти достроен, и они как бы разрешают это сделать и не вводят новые санкции. Однако это не значит, что США в вопросе «Северного потока — 2» сдались, добавил он.
«Я не исключаю совершенно того, что американцы начнут шантажировать Германию, а также германский бизнес тем, что они будут накладывать санкции уже на тех, кто покупает и перепродает российский газ», — заявил Михеев.
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В мае президент США Джо Байден отказался от санкций в отношении «Северного потока-2», назвав их контрпродуктивными. В июне президент РФ Владимир Путин заявил о готовности первой нитки газопровода и запуске второй до конца 2021 года.