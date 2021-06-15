Для американцев достройка «Северного потока – 2» — очевидная неудача, и они продолжат давление после завершения строительства. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал российский политолог Сергей Михеев

Киев хочет получить компенсацию после запуска «Северного потока-2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Я не исключаю совершенно того, что американцы начнут шантажировать Германию, а также германский бизнес тем, что они будут накладывать санкции уже на тех, кто покупает и перепродает российский газ», — заявил Михеев.

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В мае президент США Джо Байден отказался от санкций в отношении «Северного потока-2», назвав их контрпродуктивными. В июне президент РФ Владимир Путин заявил о готовности первой нитки газопровода и запуске второй до конца 2021 года.