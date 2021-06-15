Политика казахстанских властей изначально была националистической и постепенно реализовывалась. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал главный редактор информационного портала "Русские в Казахстане" Илья Намовир

Олег Гусев: Если РФ и Казахстан не договорятся по болезненным темам, их начнут раскачивать другие © Олег Гусев

«При новом президенте в кабинетах властных идеологов, видимо, было решено, что в текущий кризисный период единственным вариантом сплочения нации и сохранения внутриполитической стабильности будет ставка на казахский этнонационализм. Отсюда и усиление негативной риторики в отношении ЕАЭС и России, в частности», — сказал Намовир.

При этом в условиях санкционного противостояния России и США Казахстану жизненно важно показать свою нейтральность, поскольку основная часть денежных активов казахстанской элиты расположена именно на Западе, отметил эксперт.

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