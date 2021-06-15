По мнению писателя Александра Пелевина, признание республик Донбасса - единственный способ остановить войну и предотвратить дальнейшие жертвы. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру

Своими словами о «раковой опухоли» Кравчук признал, что Донбасс не сломить - МИД РФ © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Но ещё не поздно, и хочется в очередной раз призвать руководство России хотя бы признать республики. Хотя бы признать, а ещё лучше забрать домой», — сказал писатель.

Он отметил, что люди в России мало информированы о реальной ситуации в Донбассе и представляют в центре Донецка «руины, по которым ходят казаки с гранатомётами наперевес». А нужно знать, что Донбасс живет вопреки всему, пока война продолжается и люди продолжают гибнуть, добавил писатель.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти.

Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.