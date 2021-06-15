Российский политолог Виталий Третьяков специально для издания Украина.ру прокомментировал интервью российского лидера Владимира Путина телеканалу «Россия 1», посвященное украинской тематике

Политолог рассказал, как РФ ответит на ракеты НАТО на Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Он добавил, что со времен Советского Союза российское вооружение сильно усовершенствовалось

«У России есть возможность стремительно сократить время ответного или превентивного удара для ракет, которые в этом случае будут нацелены непосредственно на территорию Соединенных Штатов Америки», — заверил Третьяков.

На прошлой неделе Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, в котором оценил последние решения украинских властей по разделению народа на коренной и некоренной. Он также выразил обеспокоенность в связи с планами Украины по вхождению в НАТО. Он напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепра до центральной части России составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе проходит «красная линия» для Москвы. Когда Путин говорил о подлетном времени для ракет, он в качестве иллюстрации предложил США представить российские военные базы где-нибудь под боком — в Канаде или Мексике.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.