«Ни на юге Канады, ни на севере Мексики Россия не имеет возможности разместить свои вооружения. Наверное, возможно размещение их на Кубе при нынешних отношениях российско-кубинских, но тоже думаю, что здесь не все так просто обстоит», — сказал политолог.
Он добавил, что со времен Советского Союза российское вооружение сильно усовершенствовалось
«У России есть возможность стремительно сократить время ответного или превентивного удара для ракет, которые в этом случае будут нацелены непосредственно на территорию Соединенных Штатов Америки», — заверил Третьяков.
На прошлой неделе Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, в котором оценил последние решения украинских властей по разделению народа на коренной и некоренной. Он также выразил обеспокоенность в связи с планами Украины по вхождению в НАТО. Он напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепра до центральной части России составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе проходит «красная линия» для Москвы. Когда Путин говорил о подлетном времени для ракет, он в качестве иллюстрации предложил США представить российские военные базы где-нибудь под боком — в Канаде или Мексике.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.