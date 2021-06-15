«Интервью это заранее не объявлялось, не планировалось, не анонсировалось телеканалом «Россия 1». Сидели они в каких-то куртках, я даже не понял где — то ли на Хуторе Роза, то ли еще где. Но в общем, коль скоро это интервью на международную тему так или иначе, коль скоро оно касается российско-американских отношений и вообще отношений с Западом, то понятное дело, что оно приурочено и к саммиту НАТО, и к встрече с Байденом в Женеве», — сказал Третьяков.
Он сыронизировал, что «просто так интервью разбрасывается президент Украины Владимир Зеленский, а более серьезные люди просто так интервью не раздают, тем более с такими жесткими оценками».
На прошлой неделе Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, в котором оценил последние решения украинских властей по разделению народа на коренной и некоренной, о конфликте в Донбассе и о том, есть ли у него темы для разговора с президентом Зеленским. Он также выразил обеспокоенность в связи с планами Украины по вхождению в НАТО. Президент упомянул в этом контексте «красные линии» для РФ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.