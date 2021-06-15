Российский политолог Виталий Третьяков специально для издания Украина.ру прокомментировал интервью российского лидера Владимира Путина телеканалу «Россия 1», посвященное украинской тематике

Макрон оценил предстоящую встречу Путина с Байденом © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он сыронизировал, что «просто так интервью разбрасывается президент Украины Владимир Зеленский, а более серьезные люди просто так интервью не раздают, тем более с такими жесткими оценками».

На прошлой неделе Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, в котором оценил последние решения украинских властей по разделению народа на коренной и некоренной, о конфликте в Донбассе и о том, есть ли у него темы для разговора с президентом Зеленским. Он также выразил обеспокоенность в связи с планами Украины по вхождению в НАТО. Президент упомянул в этом контексте «красные линии» для РФ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.