Ранее аналитический ресурс Global Firepower провел исследование, в соответствии с которым армия Украины по общей мощи вошла в список сильнейших армий мира и из 138 участников заняла 27-е место. В первую пятерку сильнейших армий мира входят США, Россия, Китай, Индия и Япония. Наиболее сильными армиями Европы являются Франция, Великобритания и Италия.
Эксперт отметил, что Украине не выпускает необходимый спектр вооружений, закупать их не за что, а ее армия никогда не обучалась комплексно, за исключением отдельных подразделений, которые имеют опыт совместных учений с подразделениями стран НАТО.
«ПВО по сути дела нет, авиация не летает. Да и неизвестно, смогла ли бы она взлететь в достаточном количестве, даже если бы ее не сбивали. Бронетехника устаревшая, наполовину развалившаяся, а то, что делают сейчас, трескается от броска теннисного мячика», — категоричен Ищенко.
Политолог в связи с этим отметил, когда в свое время новую украинскую технику на кораблях привезли по контрактам в Ирак, то большая часть бронетранспортёров просто-напросто потрескалась, а теперь все стало еще хуже.
Если рассматривать украинскую армию как силу, способную защитить страну, то она воюет на равных с силами ДНР/ЛНР (пока те не переходят в наступление), а также могла бы воевать с Молдавией или Словакией, поскольку вооружённые силы этих стран слишком малочисленны, чтобы контролировать большие территории, резюмировал он.