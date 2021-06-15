Говорить о боеспособности ВСУ можно говорить только в прошедшем времени, и то относительно. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что Украине не выпускает необходимый спектр вооружений, закупать их не за что, а ее армия никогда не обучалась комплексно, за исключением отдельных подразделений, которые имеют опыт совместных учений с подразделениями стран НАТО.

«ПВО по сути дела нет, авиация не летает. Да и неизвестно, смогла ли бы она взлететь в достаточном количестве, даже если бы ее не сбивали. Бронетехника устаревшая, наполовину развалившаяся, а то, что делают сейчас, трескается от броска теннисного мячика», — категоричен Ищенко.

Политолог в связи с этим отметил, когда в свое время новую украинскую технику на кораблях привезли по контрактам в Ирак, то большая часть бронетранспортёров просто-напросто потрескалась, а теперь все стало еще хуже.

Если рассматривать украинскую армию как силу, способную защитить страну, то она воюет на равных с силами ДНР/ЛНР (пока те не переходят в наступление), а также могла бы воевать с Молдавией или Словакией, поскольку вооружённые силы этих стран слишком малочисленны, чтобы контролировать большие территории, резюмировал он.