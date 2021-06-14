Президент России Владимир Путин назвал необоснованными заявления о том, что за кибератаками в США стоит Россия или российские хакеры. Об этом он заявил в интервью американскому каналу NBC, которое опубликовали 14 июня

Байден обсудит Путина с лидерами НАТО за закрытыми дверями © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Нас обвиняли во многих вещах. Вмешательство в выборы, кибератаки, и так далее и так далее. И ни разу, ни разу, ни разу они не потрудились предоставить какие-либо подтверждения или доказательства. Просто необоснованные обвинения», — заявил президент.

Также Владимир Путин отметил, что с тех пор как НАТО провозгласила киберпространство боевым пространством, это не может не беспокоить. Он сказал, что не боится кибердеятельности разведки США в российских сетях, однако не исключает, что это возможно.

Президент РФ выразил надежду на то, что России и США удастся запустить совместный процесс борьбы с киберпреступностью.

Встреча президентов России и США пройдет в Женеве 16 июня.