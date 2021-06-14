Согласно постановлению, граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования. Организации не должны пускать в помещения людей без масок.
Ношение масок обязательно в магазинах, аптеках, общественном транспорте, такси, железнодорожном транспорте, на вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских организациях.
Ранее власти Подмосковья объявили розыгрыш трехкомнатной квартиры в ЖК в Серпуховском районе среди тех, кто привьется первым компонентом вакцины с 15 по 25 июня в пунктах вакцинации Минздрава региона.
За прошедшие сутки в Московской области выявили 1043 человека, заразившихся коронавирусом. Всего в области на сегодня зарегистрировали 282 664 случая коронавируса, 233 357 пациентов выздоровели, 6277 скончались.