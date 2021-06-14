В Московской области по 20 июня включительно вводится обязательный масочный режим в общественных местах. Документ об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 13 июня

В Москве будут штрафовать за использование уличных тренажеров и скамеек © Украина.ру постановлению, граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования. Организации не должны пускать в помещения людей без масок.

Ношение масок обязательно в магазинах, аптеках, общественном транспорте, такси, железнодорожном транспорте, на вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских организациях.

Ранее власти Подмосковья объявили розыгрыш трехкомнатной квартиры в ЖК в Серпуховском районе среди тех, кто привьется первым компонентом вакцины с 15 по 25 июня в пунктах вакцинации Минздрава региона.

За прошедшие сутки в Московской области выявили 1043 человека, заразившихся коронавирусом. Всего в области на сегодня зарегистрировали 282 664 случая коронавируса, 233 357 пациентов выздоровели, 6277 скончались.