Накануне городские власти приняли решение о введении новых ограничительных мер. В частности, с 13 по 20 июня в парках можно только гулять — нельзя использовать детские, спортивные и развлекательные площадки, тренажеры, беседки, лавочки и другие объекты.
«В парках обязательно проверяется соблюдение указа мэра Москвы. Работают сотрудники полиции, Росгвардии и Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Проверки регулярные, они идут в постоянном режиме, в том числе с использованием камер видеонаблюдения», — подчеркнул Данчиков.
По его словам, даже если наряда на месте нет, нарушение установят по камерам наблюдения.
Возврат некоторых ограничений мэр Москвы Сергей Собянин объяснил сложной эпидемиологической обстановкой: количество новых случаев коронавируса подскочило до пиковых значений, в тяжелой форме болезнь переносят многие люди среднего возраста и молодежь.