Штраф за нарушение запрета на использование объектов городской инфраструктуры в парках Москвы составит четыре тысячи рублей. Об этом 13 июня сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, передает РИА Новости

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«В парках обязательно проверяется соблюдение указа мэра Москвы. Работают сотрудники полиции, Росгвардии и Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Проверки регулярные, они идут в постоянном режиме, в том числе с использованием камер видеонаблюдения», — подчеркнул Данчиков.

По его словам, даже если наряда на месте нет, нарушение установят по камерам наблюдения.

Возврат некоторых ограничений мэр Москвы Сергей Собянин объяснил сложной эпидемиологической обстановкой: количество новых случаев коронавируса подскочило до пиковых значений, в тяжелой форме болезнь переносят многие люди среднего возраста и молодежь.